बब्बर शेर को प्यार से लगाया गले, बेखौफ होकर चुमा…. देखकर दंग रह जाएंगे

नई दिल्ली: जंगल का राजा शेर अपनी दहाड़ने की क्षमता और आक्रामक रवैये के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या हो जब यही खूंखार शेर अपनी अदाएं छोड़कर किसी को प्यार से गले लगा ले? ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला शेर को गले लगाती नजर आ रही है. इस दौरान बब्बर शेर भी महिला की गोद में आराम से लेटा हुआ है. वहीं इस महिला का विशालकाय शेर को गले लगाने और चूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘मुझे आश्चर्य है कि एक शेर भी इतना प्यारा हो सकता है.’ आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वायरल वीडियो में एक महिला शेर को गले लगाती है और उसे सहलाती है. महिला शेर की नाक पर भी चुंबन करती है, जबकि विशाल जानवर अपने तेज दांत और बड़ी जीभ बाहर निकालकर दहाड़ता है। महिला के शेर को किस करने के वीडियो पर यूजर्स ने खूब कमेंट्स किए. जहां कुछ लोग इसे ‘कूल’ बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला भाग्यशाली है कि उसे ऐसा शेर मिला। एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अगर आप इन जंगली जानवरों को शावक (शेर के बच्चे) के रूप में देखेंगे.

I am amazed that a Lion can be so affectionate like this. Lucky her. pic.twitter.com/tOKTNS7GKn

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 25, 2024