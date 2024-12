छाती पर जूते से किया वार और गर्दन पकड़कर गिराया, वीडियो देखकर खौल उठेगा खून

नई दिल्ली: न्यूयॉर्क से कैदियों की पिटाई का शर्मनाक वीडियो सामने आया है. इससे जुड़े 8 वीडियो वायरल हो गए हैं, जिसके बाद सरकारी मशीनरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस से जुड़े लोग हथकड़ी लगाए शख्स की पिटाई कर रहे हैं. राज्य के अटॉर्नी जनरल द्वारा शुक्रवार को जारी बॉडी-वॉर्न कैमरा फुटेज के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क जेल में बेरहमी से पीटे जाने के बाद जब रॉबर्ट ब्रूक्स को हथकड़ी लगाई जा रही थी, तब सुधार अधिकारियों ने बार-बार मुक्का मारा। इस दौरान उसने उसके सीने पर जूते से वार किया और गर्दन पकड़कर उसे गिरा दिया.

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा सार्वजनिक किए गए फुटेज में सुधार अधिकारियों को ब्रूक्स के चेहरे और कमर पर मुक्का मारते हुए दिखाया गया, जबकि उसे मेडिकल टेबल से बांधा गया था। यह हमला 10 दिसंबर 2024 को हुआ था। अधिकारियों के बॉडी कैमरे के फुटेज में ब्रूक्स को कमर और छाती पर पीटते हुए दिखाया गया है। एक बिंदु पर उसका गला घोंट दिया गया और उसे अस्पताल की मेज पर हिंसक तरीके से बांध दिया गया। ब्रूक्स को बाद में बेहोश, खून से लथपथ और अंडरवियर तक नग्न अवस्था में देखा गया।

NEW: Body-cam footage released showing New York correctional officers smirking as they “fatally beat” a man in handcuffs.

Sickening.

43-year-old Robert Brooks passed away on Dec 10 at Wynn Hospital in Utica, NY.

The New York Attorney General’s Office of Special Investigations… pic.twitter.com/BwLPnOS9fH

