ठंड में शख्स ने किया ऐसा काम, देखकर दंग रह जाएंगे आप, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: पंजाब के बठिंडा में एक फैक्ट्री में अवैध रूप से गजक बनाने का काम चल रहा था. जब इसका वीडियो सामने आया तो प्रशासन ने इस फैक्ट्री पर ताला लगा दिया. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रशासन ने इस फैक्ट्री पर ताला क्यों लगाया? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मिलेगा. वहीं दूसरी वजह ये थी कि ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी. यह पूरा मामला गोनियाना मंडी का बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गजक कैसे बनाई जा रही है. इस वायरल वीडियो को देखकर आप इस सर्दी के मौसम में कभी गजक नहीं खाएंगे. आज के समय में ज्यादातर खाने की चीजें मशीनों से बनाई जाती हैं लेकिन इस फैक्ट्री में मूंगफली को पैरों से कुचलकर उसका छिलका उतार दिया जाता है और फिर उसे गुड़ के साथ मिलाकर गजक बनाई जाती है.

Peanuts 🥜 is being crushed with feet & the final product is to be made “Gachak” The video is said to be of #Punjab‘s Bathinda district. pic.twitter.com/yVLxxZA02u

— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) December 24, 2024