कार और बुलेट में हुई टक्कर, पलटी कार को लोगों ने उठाया, हादसे का वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वैसे तो कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, परंतु इस बार एक भयानक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया से सामने आया है। जिसमें बुलेट बाइक से एक कार टक्कर मारने के बाद सड़क पर पलट गई। आस-पास के लोग हादसे को देखकर तुरंत मौके पर पहुंचे और कार को सीधा करके कार सवार लोगों को बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार यह घटना राजगढ़ शहर के खिलचीपुर नाके पर स्थित फुटपाथ पर सब्जी की दुकान के पास की बताई जा रही है। जहां एक तेज रफ्तार कार ब्यावरा की तरफ से आ रही थी और कार जैसे ही साइड टर्न लेती है, वैसे ही एक बुलेट बाइक से टकरा जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर ना हो कार वाले ने इसकी पूरी कोशिश भी की थी, परंतु इसी कोशिश में कार पलट जाती है और यह हादसा हो जाता है। इतना ही नहीं बुलेट वाला शख्स बाइक से नीचे गिर जाता है।

इस हादसे के बाद आस-पास के लोग तुरंत कार के पास पहुंचते हैं और कार को सीधा कर खड़ा करते हैं। इसके बाद सभी कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इस हादसे में कार में सवार दोनों लोग घायल हो चुके थे। घायलों को इलाज के लिए लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जो लोग सब्जी दुकान पर सब्जी खरीद रहे थे, गनीमत रही कि वह लोग सुरक्षित रहें। घर के क्लेश नाम के अकाउंट से इस वीडियो को सोशल साइट एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो को अबतक 1.4 मिलियन लोगों ने देखा और 8600 लोगों ने इसे लाइक भी किया है।

Car Rolled out on Road after Hitting the Classic Bullet

pic.twitter.com/5JuBD6jIJj

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 28, 2024