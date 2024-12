फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का पुरुस्कार किसने जीता, यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 का 5वां एडीशन रविवार, 1 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया गया था. इस पुरस्कार समारोह में अभिनेता, निर्देशक, श्रोता और तकनीकी दल सहित कई मशहूर हस्तियों ने भाग लिया. आइए यहां जानते हैं इस साल के फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स के विजेताओं की पूरी लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला?

संजय लीला भंसाली की हीरामंडी: द डायमंड बाजार और इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला ने फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में कई ट्रॉफियां जीतीं. हीरामंडी: द डायमंड बाजार को 16 श्रेणियों में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त हुए. इसके बाद गन्स एंड गुलाब को 12 और काला पानी को 8 नॉमिनेशन मिले थे. कोटा फैक्ट्री सीज़न 3, मेड इन हेवन सीज़न 2 और मुंबई डायरीज़ सीज़न 2 प्रत्येक को 7 नामांकन प्राप्त हुए। फिल्मफेयर के अनुसार, इस साल बनी सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज और वेब फिल्मों के विजेताओं की पूरी सूची यहां दी गई है.

बेस्ट फिल्म, Web ओरिजिनल: अमर सिंह चमकिला

बेस्ट डायरेक्टर, Web ओरिजिनल फिल्म: इम्तियाज अली (अमर सिंह चमकिला)

बेस्ट एक्टर, Web ओरिजिनल फिल्म (मेल): दिलजीत दोसांझ (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट एक्टर, Web ओरिजिनल फिल्म (female): करीना कपूर खान (जाने जान)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, Web ओरिजिनल फिल्म (मेल): जयदीप अहलावत (महाराज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, Web ओरिजिनल फिल्म (female): वामिका गब्बी (खुफिया)

बेस्ट डायलॉग Web ​​ओरिजनल फिल्म: इम्तियाज अली और साजिद अली (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट ओरीजनल स्टोरी (Web ओरीजनल फिल्म): इम्तियाज अली और साजिद अली (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफर (Web ​​ओरिजिनल फिल्म): सिल्वेस्टर फोंसेका (अमर सिंह चमकिला)

बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन (Web ​​ओरिजिनल फ़िल्म): सुज़ैन कैपलान मेरवानजी (द आर्चीज़)

बेस्ट एडीटिंग (Web ओरीजनल फिल्म): आरती बजाज (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक (Web ​ओरिजनल फिल्म): ए आर रहमान (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट साउंड डिज़ाइन (Web ​​ओरिजिनल फ़िल्म): धीमान कर्मकार (अमर सिंह चमकीला)

बेस्ट स्टोरी (Web ओरिजनल फिल्म): जोया अख्तर, अर्जुन वरैन सिंह और रीमा कागती (खो गए हम कहां)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम, फ़िल्म: ए आर रहमान (अमर सिंह चमकिला)

बेस्ट न्यूकमर डायरेक्टर, फ़िल्म: अर्जुन वरैन सिंह, खो गए हम कहाँ

बेस्ट डेब्यू मेल, फ़िल्म: वेदांग रैना

