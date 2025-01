नई दिल्ली: बिग बॉस 18 में चाहत पांडे इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों उनके सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर तमाम तरह की अफवाहें और कयास लगाए जा रहे हैं. यह सब तब शुरू हुआ जब सलमान खान ने वीकेंड का वार के दौरान चाहत की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एनिवर्सरी केक के साथ नजर आईं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही चाहत के बॉयफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है.हर कोई जानने को बेताब है कि चाहत पांडे का बॉयफ्रेंड कौन है.

वीकेंड का वार पर हुए इस हंगामे के बाद हर कोई चाहत के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है. इसी बीच केआरके ने अपने एक्स अकाउंट पर चाहत पांडे और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा- चूंकि चाहत की मां ने चैलेंज किया था तो मैंने सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं. उन्होंने इस कैप्शन के साथ फोटो शेयर की है. केआरके के शेयर करते ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Since #ChahatPandey mother challenges @ColorsTV @BiggBoss to find out Chahat’s boyfriend, so I am helping them.🤪 pic.twitter.com/a2zwimQBDM

— KRK (@kamaalrkhan) January 6, 2025