नई दिल्ली: बिग बॉस 18 में चुम दरंग और करणवीर मेहरा के बीच की केमिस्ट्री कमाल की लग रही है। चुम की प्यारी और मासूम बातों से करणवीर इतने प्रभावित हो गए हैं कि उनका दिल उनके लिए धड़कने लगा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बाथरूम में बंद हो जाते हैं. घरवाले भी कुछ कम नहीं हैं क्योंकि जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो उनकी बातचीत सुनने के लिए एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं. बाद में चुम ने बताया कि वह करण के साथ बाथरूम में क्या कर रही थी.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुम और करण बाथरूम में बंद हो जाते हैं. दरअसल वे दोनों बाथरूम साफ कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने हाथ में कूड़े का थैला लेकर दरवाजा बंद कर लिया. चुम ने खुद को करण के साथ अपने हाथों से बंद कर लिया. अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों को लग रहा है कि दोनों के बीच अब प्यार से बढ़कर रिश्ता है.

