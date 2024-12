मुंबई: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने न केवल साउथ सिनेमा बल्कि बॉलीवुड में भी हलचल मचा दी है। एक ओर जहां उनके फैंस इस मामले पर आक्रोश जता रहे हैं. वहीं बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्लू अर्जुन का सपोर्ट किया है।

वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बेबी जॉन’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं. वहीं इसी बीच हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “सेफ्टी या कोई हादसा केवल अभिनेता की जिम्मेदारी नहीं होती। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जिनकी भी भूमिका होती है। जो घटना हुई वह बेहद दुखद है और पीड़ित परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए किसी एक इंसान को पूरी तरह दोष देना सही नहीं है।”

4 दिसंबर को हैदराबाद के एक थिएटर में ‘पुष्पा 2’ की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। इस घटना में महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन समेत थिएटर प्रबंधन और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया, जिससे उनके प्रशंसकों में नाराजगी और उदासी का माहौल है।

VIDEO | “Safety protocols can’t be solely the responsibility of an actor. We can inform people around us. The incident was tragic and I express my condolences, but blame can’t be placed on just one person,” says actor Varun Dhawan (@Varun_dvn) on actor Allu Arjun’s arrest over… pic.twitter.com/lvJXH7NvH0

— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024