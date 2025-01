न हाथ में खून न कपड़े पर एक भी धब्बा फिर कैसे किया ताबड़तोड़ हमला? सैफ के हमलावर का यह Video चौंकाने वाला

मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान पर घर में घुसकर हुए अटैक मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमले के बाद संदिग्ध व्यक्ति को बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। इसी बीच घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं।

वीडियो में सैफ पर हमला करने के बाद हमलावर भाग रहा होता है। सुबह 2:33 बजे बिल्डिंग से वह बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ या कपड़े पर खून का एक भी धब्बा नहीं है। इतना ही नहीं वह कैमरे की तरफ भी देख रहा है। उसने अपने फेस पर कोई मास्क नहीं लगा रखा है। पीठ पर एक बैग ले रखा है।

🚨 CCTV visual of accused who ATTACKED actor Saif Ali Khan & then fled the scene.

Accused was seen EXITING the building at 2:33 AM.

– No bloodstains on his hands or cloth. Also, He is looking directly in to the camera, and that too without face mask. HOW…🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/l4OlzUc9lH

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 16, 2025