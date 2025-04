Waqf Bill: जम्मू-कश्मीर में वक्फ पर मचा बवाल, सदन में गूंजा कानून का मुद्दा… NC के विधायकों ने क्यों किया हंगामा? देखें Video

Jammu Kashmir Assembly: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर सोमवार 7 अप्रैल 2025 को जमकर हंगामा हुआ. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने इस कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की लेकिन स्पीकर द्वारा अनुमति न मिलने पर उन्होंने सदन में नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ विधायकों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध जताया.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होते ही वक्फ बिल चर्चा का केंद्र बन गया. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया. NC विधायक अब्दुल मजीद ने तो अपना काला कोट फाड़कर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और इसे सदन में लहराया. विधायकों का कहना था कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है. उन्होंने स्पीकर से इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की. लेकिन प्रस्ताव खारिज होने पर सदन में हंगामा बढ़ गया.

