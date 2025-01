नई दिल्ली: आज देशभर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक ने गणतंत्र दिवस पर प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी हैं.

अमिताभ बच्चन ने भी एक्स पर एक छोटा सा पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा- ‘गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. अनुपम खेर ने भी पोस्ट कर लिखा- दुनिया के सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद.’

अक्षय कुमार ने एक्स पर गणतंत्र दिवस का मोशन पोस्टर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा- ‘आजादी हमारा अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है. कल के बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र हैं. आइए हम अपने कार्यों से इस स्वतंत्रता का सम्मान करें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

हेमा मालिनी ने एक वीडियो शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. वीडियो में उन्होंने कहा- ‘गणतंत्र दिवस के इस महान अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर सैनिकों को सलाम करती हूं. जिन्होंने देश को आज़ाद कराने, सशक्त बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. सर्वोत्तम लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों वाला हमारा गणतंत्र आज विश्व में एक विशेष पहचान रखता है, यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है. आइए हम सब विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, जय हिंद, जय भारत. इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

On the occasion of our Republic Day, as a proud Indian, here is what I have to say🙏🇮🇳 pic.twitter.com/s6sKDSPVel

— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 25, 2025