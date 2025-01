नई दिल्ली: पंजाब के दिग्गज सिंगर दिलजीत दोसांझ ने साल के पहले दिन पर पीएम मोदी से मुलाकात की हैं। दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात को नई साल की बेहतरीन शुरुआत बताया हैं। इस मुलाकात का वीडियो उन्होंने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। जिसमे दोनों के बीच बातचीत होते दिख रही है। पीएम मोदी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया हैं। जिसमे उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, बहुत ही यादगार बातचीत। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत के बीच बातचीत को देखा जा सकता है।

वीडियो में गायक दिलजीत सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी उनसे हाथ मिलाते हैं। उसके बाद पीएम मोदी उनसे कहते हैं, हिंदुस्तान के एक गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो गर्व होता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा यही कारण है की आप लोगों को जीतते ही जाते हों। इसके बाद दिलजीत ने कहा, हम किताबों में पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। लेकिन, जब मैं पूरा भारत घूमा तो मुझे पता चला कि यह बात क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा भारत महान है? भारत का सबसे बड़ा जादू योग है। इस पर मोदी कहते हैं कि जिसने योग की ताकत को अनुभव किया है, वह उसकी ताकत जानता है।

उन्होंने पंजाबी में एक गाना गाकर भी सुनाया। उनके गाना गाने के दौरान पीएम मोदी पास पड़ी मेज को वो तबले की तरह बजा रहे थे। पीएम मोदी से मुलाकात की जानकारी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 2025 की शानदार शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बहुत ही यादगार मुलाकात रही है।हमने संगीत सहित कई और चीजों पर भी बात की।

इसके बाद दिलजीत कहां, मैंने हाल ही में आपका एक इंटरव्यू देखा था।आपका जो पद है जिसके पीछे हम एक बेटा और तमाम चीजें भूल जाते हैं। जब आप अपनी मां को लेकर या “गंगा मां” को लेकर भावुक हुए तो वह दिल को छू जाता है। असल में यह बात दिल से निकली है, इसलिए दिल तक गई है।

A great interaction with Diljit Dosanjh!

He’s truly multifaceted, blending talent and tradition. We connected over music, culture and more… @diljitdosanjh https://t.co/X768l08CY1

— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2025