नई दिल्ली: बिग बॉस 18 में सभी कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य एक-एक करके घर के अंदर आ रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं. इसी बीच शिल्पा शिरोडकर की बेटी, विवियन की पत्नी नूरन अली और चाहत पांडे, अविनाश, ईशा की मां घर के अंदर चले गए. सबसे पहले प्रवेश करने वालों में अविनाश की मां थी. इसके बाद ईशा और चाहत की मां ने भी अपनी-अपनी बेटियों से मुलाकात की. चाहत पांडे की मां ने ना सिर्फ अपनी बेटी से मुलाकात की बल्कि रजत और अविनाश की भी लगाई क्लास. चाहत अपनी मां को मना करती रहीं लेकिन इसके बावजूद उनकी मां ने अपना गुस्सा रजत दलाल और अविनाश पर निकाला.

चाहत पांडे की मां ने रजत दलाल पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बेटी का इस्तेमाल किया है और उसे फेंक दिया है. बिग बॉस के घर के अंदर चाहत और रजत के बीच हमेशा खट्टा-मीठा रिश्ता रहा है. कभी दोनों के बीच दोस्ती देखने को मिलती है तो कभी ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं.

इस बात पर जब चाहत की मां घर के अंदर गईं तो उन्होंने रजत से कहा कि तुमने कभी मेरी बेटी से सच्ची दोस्ती नहीं की. उनकी मां ने आरोप लगाया कि वह गेम में चाहत के साथ यूज एंड थ्रो भी करते हैं। उन्होंने वैसा ही किया है.

THE QUEEN HAS ARRIVED, Chahat pandey’s mom is going to eat these clowns 😭🔥 pic.twitter.com/Q0fH89xCKV

— 𝐕. (@whenvsayshiiii) December 31, 2024