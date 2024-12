रजत दलाल पर भारी पड़ी चुम दारंग, टॉप 5 पॉपुलैरिटी लिस्ट में हुआ बड़ा उलटफेर, जानें कौन बना नंबर वन?

नई दिल्ली: ‘बिग बॉस 18’ में कब कौन क्या करेगा यह कोई नहीं जानता. रिश्तों के समीकरण पल भर में बदल जाते हैं. रजत दलाल और चुम दरांग के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. वहीं, ऊपर से नीचे तक कौन पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है. ऐसा लगता है कि रजत दलाल के पास खेल में अपना अनोखा समीकरण है. अब एक ताजा पोल सामने आया है जिसमें चुम ने रजत को ऐसी मात दी है कि वह रास्ते से ही हट गए हैं.

बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार खत्म हो गया है और तजिंदर बग्गा घर से बाहर हो गए हैं. अब घर में नए समीकरण बनने लगे हैं. बिग बॉस 18 के 10वें हफ्ते का नया ट्रेंडिंग पोल सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. चुम दरांग ने टॉप 5 की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब ऐसा लग रहा है कि वह लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली हैं. इस लिस्ट में विवियन डीसेना, करणवीर मेहरा, दिग्विजय राठी, चाहत पांडे और चुम दरांग का नाम शामिल है. हैरान करने वाली बात ये है कि चाहत और चुम ने रजत दलाल को हराकर जीत हासिल की है.

Results #TheKhabriTak !!

🥇#KaranveerMehra

🥈#DigvijayRathee

🥉#VivianDSena

⭐️#ChahatPandey

⭐️#ChumDarang

