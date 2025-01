नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार अजित कुमार को हाल ही में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है. वहीं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार समेत 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया. देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित होने के बाद अभिनेता ने खुशी जाहिर की है. आइए जानते हैं एक्टर ने क्या कहा है.

पद्म भूषण से सम्मानित होने पर अजित कुमार ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- ‘भारत के राष्ट्रपति से पद्म पुरस्कार पाकर मैं बहुत विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती को हृदय से धन्यवाद देता हूं. मैं इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने आगे लिखा- मैं अपने सम्मानित वरिष्ठों, सहकर्मियों और फिल्म उद्योग के सदस्यों सहित अनगिनत अन्य लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं. आपकी प्रेरणा, सहयोग और समर्थन मेरी यात्रा में महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें अन्य क्षेत्रों में मेरे जुनून को आगे बढ़ाना भी शामिल है.

I am deeply humbled and honoured to receive the esteemed Padma Award by the President of India.

I extend my heartfelt gratitude to the Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu and the Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi for this prestigious honour. It is a…

