Chhaava का ट्रेलर देखने के बाद बोले फैंस- “इसे कहते है फिल्म, huge respect विक्की कौशल!”

मुंबई: विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में उनकी राजसी छवि, साहस और बहादुरी को बखूबी दिखाया गया है। यह पीरियड ड्रामा एक्शन और रोमांच से भरपूर है, जो मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष की कहानी पर आधारित है। वहीं ट्रेलर के सामने आते ही फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे है.

ट्रेलर की शुरुआत छत्रपति संभाजी महाराज के बहुआयामी जीवन की झलक दिखाने वाले सीन्स से होती है। इसमें उनके सैन्य अभियानों और व्यक्तिगत जीवन, जिसमें उनकी शादी और रिश्तों का उल्लेख है, उन पहलुओं को दिखाया गया है। कहानी औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच बढ़ते टकराव पर केंद्रित है। ट्रेलर में दिखाए गए युद्ध के दृश्य और विक्की कौशल के दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों के बीच उत्साह को और बढ़ा दिया है.

फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक यूजर ने कमेंट किया, “नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव… छत्रपति संभाजी महाराज की जय।” वहीं दूसरे ने लिखा, “14 फरवरी को छावा दिवस मनाने का समय आ गया है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी।” तीसरे यूजर्स ने लिखा “ये होता है फिल्म कंगना दीदी तो किस झांसेमे आ गई,अपनी जिंदगी को चौपट कर दी.”

#ChhaavaTrailer is loud and high Octane. #VickyKaushal gets to do the role which every actor aspires to do in his lifetime. He has done full justice. But seems #RanveerSingh has done this in 2-3 films with same energy. #Chhaava

