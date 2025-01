Bigg Boss 18 का Winner बनने के बाद बदले करणवीर मेहरा के तेवर, क्यों बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता!

मुंबई: 105 दिन का लंबा तय करने के बाद बिग बॉस 18 को आखिरकार अपना विजेता मिल गया। इस बार करणवीर मेहरा ने बाजी मारते हुए विवियन डीसेना को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। तीन महीने के इस सफर में करणवीर कई बार विवादों में आए, लेकिन अपनी पर्सनालिटी और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने यह शो जीत लिया। हालांकि इस बीच एक तरह जहां लोग उनकी जीत को लेकर मेकर्स पर सवाल उठा रहे है, दूसरी ओर करणवीर ने उन लोगों की बोलती बंद करते हुए बड़ी बात कह दी है.

शो के होस्ट सलमान खान ने कई बार करणवीर की टूटी हुई शादी पर चुटकी ली, लेकिन करणवीर ने इसे सहजता से लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने कहा, “मैं बड़ा ढीठ आदमी हूं, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता।” करणवीर ने बताया कि उन्हें शुरू से ही यकीन था कि वह इस शो को जीत सकते हैं। करणवीर ने कहा, “लोगों की बातों या आलोचना का मुझ पर असर नहीं होता। बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग की बातें मुझसे टकराती भी नहीं, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूं कि इन सबका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।”

