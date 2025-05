अटैक हो गया अटैक हो गया भागो…सामने आया वो Video जब मसूद के ठिकाने को धुंआ- धुंआ कर रहा भारत

Operation Sindoor: पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने अपने 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला ले लिया है। बुधवार रात डेढ़ बजे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के किए। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर एयर स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत हुई है। इधर एक वीडियो भी सामने आया है, वो तब का है जब भारतीय सेना बम गिरा रही थी।

Operation Sindhoor: visuals of Indian strikes in Pakistan to avenge the Pahalgam terror attack pic.twitter.com/9CkLVSXBu0

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 7, 2025