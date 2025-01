नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन भरने से पहले वो कालकाजी मंदिर पहुंचीं। उन्होंने वहां पूजा-अर्चना करके आशीर्वाद लिया। आतिशी नामांकन भरने के साथ-साथ रोड शो भी करेंगी। कालका माई से आशीर्वाद लेने के बाद वो गिरी नगर गुरुद्वारे में अरदास करेंगी। उन्होंने कहा कि कालकाजी का आशीर्वाद मुझपर बना रहेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

#WATCH | Delhi CM and AAP candidate from the Kalkaji Assembly constituency, Atishi offers prayers at the Kalkaji Temple pic.twitter.com/IqrUzMFYuA

— ANI (@ANI) January 13, 2025