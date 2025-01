नई दिल्ली: दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम ‘महाकुंभ 2025’ सोमवार को तीर्थराज प्रयागराज में शुरू हो गया. इस पावन अवसर पर पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं, संतों, महात्माओं, कल्पवासियों और आगंतुकों का स्वागत किया और महाकुंभ के पहले स्नान की शुभकामनाएं दी.

PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ आज से प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ प्रारंभ हो गया है. हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूं.” हमारी कामना है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ के पहले स्नान की शुभकामनाएं दीं.

A very special day for crores of people who cherish Bharatiya values and culture!

Maha Kumbh 2025 commences in Prayagraj, bringing together countless people in a sacred confluence of faith, devotion and culture. The Maha Kumbh embodies India’s timeless spiritual heritage and…

