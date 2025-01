नई दिल्ली: बिग बॉस 18 अपने फिनाले के करीब है. इससे पहले शो में एक शॉकिंग इविक्शन देखने को मिला. पहले श्रुतिका को घर से बाहर होना पड़ा. अब चाहत पांडे एलिमिनेट हो गई हैं. इस वीकेंड का वार में चाहत का घर से सफर खत्म हो गया है. हालांकि दर्शकों को चाहत का घर से बेघर होना पसंद नहीं आ रहा है. इसकी वजह वोटिंग लाइन्स बंद होना है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मेकर्स की साजिश है या कोई और वजह?

बता दें कि 14वें हफ्ते में बिग बॉस से बेघर होने के लिए तीन लोग चाहत पांडे, रजत दलाल और श्रुतिका नॉमिनेट हुए थे. श्रुतिका पहले ही घर से बेघर हो चुकी हैं. हालांकि, इस हफ्ते डबल इविक्शन होने की वजह से इनमें से किसी एक का बेघर होना तय था. वीकेंड का वार में चाहत पांडे घर से बेघर हो गई हैं, जबकि रजत दलाल सुरक्षित तरीके से फिनाले वीक में पहुंच गए हैं. नियम कहता है कि अगर एक इविक्शन हो चुका है तो दूसरे इविक्शन के लिए फिर से वोटिंग लाइन खोलनी चाहिए. लेकिन ट्विस्ट ये है कि वोटिंग लाइन्स बंद होने के बावजूद चाहत पांडे एलिमिनेट हो गई हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या मेकर्स ने चाहत को निजी कारणों से फिनाले से पहले ही बेघर कर दिया है?

#ChahatPandey had to pay the price for her mother’s unruly behaviour inside #BiggBoss18 show on family week & arrogance of 21 lakh challenge. Enemies are better than such family member.Ruined complete chance of Chahat .The same thing happened in #BiggBossOTT2 with a contestant.

— Lady Khabri (@KhabriBossLady) January 10, 2025