नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। आतिशी के बंगले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भिड़ गई है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली सीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए, वो मीडिया वालों के साथ शीश महल के अंदर जाने पर अड़े हुए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, इसके बाद दोनों नेताओं ने पीएम आवास की तरफ कूच कर दिया है।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम आवास भी तो आम लोगों के टैक्स से बना हुआ है तो वहां कोई क्यों नहीं जा सकता? सीएम आवास की तरह पीएम आवास को भी श्मशान बना दो न। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आवास बनाए गए थे, यह व्यक्तिगत नहीं है। दोनों आवास करदाताओं के पैसे का उपयोग करके बनाए गए हैं इसलिए हमें लगता है कि बीजेपी को पीएम आवास में भी मीडिया की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं होगी।

#WATCH | Delhi Minister Saurabh Bharadwaj says, “…BJP used to send new videos and photos every day. Today, we came here with all the media persons. Now, the BJP is running away. A three-layer barricading has been put up. They have also put up water cannons and deployed… pic.twitter.com/ciWExe5YZj

— ANI (@ANI) January 8, 2025