मोदी के ये मंत्री बने सुपर मॉडल, फैशन शो में बिखेरा जलवा; VIDEO देश लोग बोले सलमान-शाहरुख भी फेल

नई दिल्लीः नेताओं हमेशा अपनी पोशाक यानी कि कुर्ता-पजामा पहने ही दिखते हैं। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों ने सुपर मॉडल बनकर एक नई तस्वीर सेट कर दी है।केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांता मजूमदार ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में मॉडल बनकर रैंप वॉक किया। लोगों को मंत्रियों का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

दोनों मंत्री बेहद स्टाइलिश अंदाज में रैंप वॉक करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैशनेबल क्रीम रंग का कोट पहना था। गले में लाल रंग का मफलर था। वहीं, सुकांता मजूमदार भी क्रीम रंग के कोट में थे। गले में लाल रंग का गमछा पहना हुआ था। इस खास फैशन शो को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘वाकई यह संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव है। मैं अपने सहयोगी सुकांत मजूमदार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।’

#WATCH | Delhi | Union Minister Jyotiraditya Scindia, along with MoS Sukanta Majumdar walked the ramp at the Ashtalakshmi Mahotsav fashion show, at Bharat Mandapam.

(Source: Office of Jyotiraditya Scindia) pic.twitter.com/xO7F4o51d2

— ANI (@ANI) December 7, 2024