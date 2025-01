प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर काबू, सीएम योगी ने घटना पर लिया संज्ञान

लखनऊ: प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज आग लगने की घटना सामने आई। मेला क्षेत्र में दूर-दूर तक धुएं के गुबार और तेज लपटें नजर आईं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियाँ पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल, किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह आग महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी। दमकल की चार गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग को नियंत्रित किया। आग की वजह से पांडाल का एक बड़ा हिस्सा जल गया, हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना भी जताई जा रही है, जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद अधिकारियों को मौके पर भेजा और दमकल एवं एसडीआरएफ की टीम ने आधे घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। अच्छी व्यवस्था के चलते इस बड़ी घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

गीता प्रेस गोरखपुर के पांडाल में आग लगने की घटना रेलवे लाइन के नीचे हुई थी। इस अग्निकांड में किसी भी अखाड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी अखाड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर ने बताया, “हमें आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 स्थित गीता प्रेस में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गीता प्रेस के साथ-साथ 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना थी, जिसे जल्द ही बुझा लिया गया। स्थिति अब सामान्य है और किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।”

