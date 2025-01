नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के पिता वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अपने पिता के बारे में बात करते करते आतिशी रोने लगीं। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहती हूं कि मेरे पिता जी शिक्षक रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब- लोअर मिडिल क्लास से आने वाले छात्रों को पढ़ाया है।

आतिशी आगे कहती हैं कि मेरे पिता जी 80 साल के हो गए हैं। इतना कहते ही आतिशी रोने लगती हैं और कहती हैं कि वो इतने बीमार रहते हैं कि सही से चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने पर उतर आएंगे। रमेश बिधूड़ी जी खुद 10 साल से दक्षिणी दिल्ली से सासंद रहे हैं। वो बताये न कालका जी के लोगों को की उन्होंने इनके लिए क्या किया है। उनके 10 साल के कार्यकाल पर मेरा 5 साल भारी पड़ गया। ये अपने काम पर वोट मांगे। काम के बदले मेरे बुजुर्ग पिता जी को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं।

#WATCH | Delhi: On BJP leader Ramesh Bidhuri’s reported objectionable statement regarding her, Delhi CM Atishi says, ” I want to tell Ramesh Bidhuri, my father was a teacher throughout his life, he has taught thousands of children coming from poor and lower-middle-class families,… pic.twitter.com/ojQr3w0gVW

