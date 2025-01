राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिया चौंकाने वाला फैसला, WHO से बाहर निकला अमेरिका

नई दिल्ली : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ले ली. इसी के साथ ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाल लिया है. शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका के ‘स्वर्ण युग का शुरूआत हो चुका है

वहीं ट्रंप राष्ट्रपति बनते कई बड़े फैसले ले रहे है. इसी बीच ट्रंप ने चौकाने वाला फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से बाहर करने के आदेश पर साइन कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने बताए कारण

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल जाएगा. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने COVID-19 महामारी और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों को ठीक से नहीं संभाला है.

ट्रंप ने कहा डब्ल्यूएचओ स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है और अमेरिका से गलत पैसा मांग कर रहा था. वहीं चीन से बहुत कम पैसा मांग कर रहा था. अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड देने वाले देशों में से एक है. अमेरिका के WHO से बाहर निकलने के बाद WHO को फंडिंग में बड़ी कमी आ सकती है.

टिकटॉक’ को लेकर भी लिया बड़ा फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म TikTok के संचालन को 75 दिनों तक बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किया है . बता दें TikTok के अमेरिका में 17 करोड़ उपयोगकर्ता हैं.ट्रंप द्वारा साइन किए गए कार्यकारी आदेश में कहा गया है, “मैं अटॉर्नी जनरल को निर्देश दे रहा हूं कि वे आज से 75 दिनों के लिए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई न किया जाएं ताकि मेरे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को कम करने के लिए उचित प्रस्ताव विकसित करने का अवसर मिल सके.