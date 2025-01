नई दिल्ली। बांग्लादेश में चिटगांव की अदालत ने चिन्मय दास की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। इसके बाद उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। ढाका के मीडिया आउटलेट द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम चटगांव आई थी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम के सामने आधे घंटे तक दलीलें दी। दोनों पक्षों की बातें सुनकर अदालत ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।

The Daily Star, Bangladesh, reports, “A Chattogram court has denied bail to Chinmoy Krishna Das Brahmachari, a former ISKCON leader, during a hearing held under tight security today.” pic.twitter.com/4T8otE7YT8

— ANI (@ANI) January 2, 2025