नई दिल्लीः रूस के शहर कज़ान में 9/11 जैसा भयानक हमला हुआ है। रूस के कजान शहर में एक बड़ा हमला हुआ, जहां एक किलर ड्रोन 3 ऊंची इमारतों से टकरा गया। इस हमले में भारी नुकसान का अनुमान है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूएवी यानी ड्रोन हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं।

इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूसी शहर कज़ान में किया गया था। इसके बाद यह शहर चर्चा में आ गया। कज़ान की तीन ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया। आसमान में उड़ रहे किलर ड्रोन इन इमारतों से आकर टकरा गए। इस हमले से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

❗️RUSSIAN AIR DEFENSE SYSTEMS DESTROYED A UKRAINIAN DRONE OVER RUSSIA’S CITY OF KAZAN – RUSSIAN DEFENSE MINISTRY

As a result of a drone attack, a fire broke out in houses in three districts, Sovetsky, Kirovsky and Privolzhsky, the mayor’s office said.

