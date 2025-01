ट्रांसजेंडर महिला के साथ अय्याशी कर रहे इस देश के राष्ट्रपति! वीडियो लीक होने के बाद मचा बवाल

नई दिल्ली। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो नई परेशानी में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गुस्तावो एक ट्रांसजेंडर महिला के साथ दिख रहे हैं, जिसके बाद खबर फैल रही है कि वे अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन अफवाहों का खंडन किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ‘कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक ट्रांस (पुरुष) मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है।’ कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति पेट्रो है, जो ट्रांससेक्सुअल टीवी प्रेजेंटर लिंडा येप्स के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहा है। खास बात यह है कि येप्स कोलंबिया की पहली ट्रांसजेंडर टीवी प्रेजेंटर हैं।

LMAOOOO Colombia’s president is having an affair with a trans (male) model

pic.twitter.com/0pzur5hosY

— End Wokeness (@EndWokeness) January 27, 2025