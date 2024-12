मंदिर को किया तबाह, हिंदुओं की आस्था को पहुंची ठेस, अब दिख सकती है कयामत की रात!

नई दिल्ली: इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) ने शनिवार को आरोप लगाया कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उसके केंद्र में दिन के दौरान आग लगा दी गई। कोलकाता उपाध्यक्ष राधारमण दास ने एक्स-पोस्ट पर यह जानकारी दी है. वहीं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन नमहट्टा इस्कॉन केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। श्री श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां और मंदिर के अंदर की सभी वस्तुएं पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। यह केंद्र ढाका में स्थित है।

दास ने कहा, आज तड़के 2-3 बजे के बीच उपद्रवियों ने श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी. यह तुराग पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह मंदिर धौर गांव में मौजूद हरे कृष्ण नमहट्टा संघ के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मंदिर के पिछले हिस्से में आग लगाई गई. पेट्रोल और ऑक्टेन का प्रयोग किया गया। दास के अनुसार, समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमले लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस्कॉन द्वारा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सूचित करने के बाद भी पुलिस और प्रशासन उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है.

Another ISKCON Namhatta Centre burned down in Bangladesh. The Deities of Sri Sri Laxmi Narayan and all items inside the temple, were burned down completely 😭. The center is located in Dhaka. Early morning today, between 2-3 AM, miscreants set fire to the Shri Shri Radha Krishna… pic.twitter.com/kDPilLBWHK

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 7, 2024