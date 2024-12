पाकिस्तान बनेगा दूसरा इजरायल, जंग के लिए तैयार रहो, हवाई हमले के बाद TTP ने दी धमकी

नई दिल्ली: पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पाकटीका प्रांत में चार स्थानों पर बमबारी की है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस हमले का निशाना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादी ठिकाने थे। हालांकि, तालिबानी सरकार और TTP के सदस्य दावा कर रहे हैं कि इस हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। TTP के एक कमांडर ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना की तुलना इजरायल से की और धमकी दी कि वह अब जोरदार प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हैं।

TTP के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्रवाई को “जिहाद” का हिस्सा मानते हुए जवाब देंगे। इसके साथ ही तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की सीमा पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबान के रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे, मुल्ला याकूब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सेना को इसके हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

TTP Commander Issues Warning of Retaliation Against Pakistan

A Pakistani #Taliban commander from #TTP Jihadi movement has vowed swift retaliation for the recent bombings on refugees in Afghanistan's #Paktika and #Paktia, warning Pakistani forces to prepare for intense attacks.… pic.twitter.com/er8Nh0LgiE

— Kabul Frontline (@KabulFrontline) December 26, 2024