Waqf Bill: मणिपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असकर अली के घर को रविवार रात भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा कि भाजपा नेता ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया था। अली ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कानून के प्रति अपना समर्थन जताया था। रविवार रात करीब 9 बजे गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। उन्होंने तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रविवार रात को थौबल जिले के लिलोंग हाओरीबी संब्रुखोंग में असकर अली के घर पर भीड़ पहुंची। भीड़ ने पहले तो तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। मणिपुर फायर सर्विस के मौके पर पहुंचने के प्रयासों को प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बताया कि असकर अली ने वक्फ बिल का समर्थन किया था और इसका विरोध करने वालों के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

An angry mob of Lilong set fire to the house of @BJPManipur Minority Morcha President, Mr. Askar Ali Mkm for insulting fellow community & supporting the recently passed Waqf (Amendment) Bill, 2025. @rashtrapatibhvn @INCIndia @INCMinority @INCAdivasi @the_hindu… pic.twitter.com/PINixnXGma

