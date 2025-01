नई दिल्ली: अमेरिका में 10 साल का सबसे बर्फीला तूफान आया है. इस तूफान का नाम ब्लेयर है और यह शीतकालीन तूफान उत्तरी ध्रुव से उठने वाली ठंडी हवाओं के कारण अमेरिका में आया है. इस तूफान के कारण बाइडेन सरकार ने सात राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया है और दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक अमेरिका के 6 करोड़ लोगों की जान इस तूफ़ान के कारण ख़तरे में है.

तूफान के असर से अमेरिका में अब तक अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. शनिवार सुबह से मंगलवार सुबह तक 200 से ज्यादा हादसे सामने आए हैं. 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं. 8 से 10 इंच तक बर्फबारी हुई है. सड़कें, घर और कारें बर्फ से ढकी हुई हैं. मध्य और पूर्वी अमेरिका में कड़ाके की ठंड के कारण रेल और सड़क सेवाएं बाधित हुई हैं. यहां तक ​​कि उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 राज्यों – मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मिसौरी, केंटकी और अर्कांसस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. आमतौर पर गर्म रहने वाले राज्य फ्लोरिडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है. कैंसस और मिसौरी के लिए खास चेतावनी दी गई है.

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने अलर्ट जारी किया है कि इन शहरों में 8 इंच तक बर्फबारी हो सकती है. 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फानी तूफान चल सकता है. अगर यह तूफान कई और दिनों तक जारी रहा तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे. बर्फीले तूफान की वजह से इन राज्यों की सड़कें पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक गई हैं. पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं. बर्फ जमने की वजह से सड़कें फिसलन भरी हैं. सरकार ने बचाव दल बनाकर अलग-अलग राज्यों में तैनात कर दिए हैं. वहां के लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा है. सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है.

United States | : A polar vortex-driven winter storm brings the heaviest snowfall in a decade, with 60 million Americans under alerts across North America pic.twitter.com/xzamqEDcBb

