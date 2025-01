नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। मारा गया भारतीय नागरिक रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा था। उसके साथ- साथ उसके कुछ रिश्तेदारों को भी चोटें आई हैं। विदेश मंत्रालय ने रूस से कहा है कि उनकी सेना में काम कर रहे बाकी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द कार्यमुक्त कर दिया जाए।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें केरल के एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बारे में मालूम हुआ है। भारतीय नागरिक रूसी सेना में सेवा देने के लिए भर्ती था। केरल का एक अन्य भारतीय नागरिक भी घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति का मास्को के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतक परिवार के प्रति हमें गहरी संवेदना है। इस घटना को लेकर विदेश मंत्रालय ने रूस अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। हमने बाकी भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई की मांग की है।

MEA says, “We have learnt of the unfortunate death of an Indian national from Kerala who had apparently been recruited to serve in the Russian Army. Another Indian national from Kerala, who was similarly recruited, has been injured and is receiving treatment in a hospital in… pic.twitter.com/rMO5TAvJGq

— ANI (@ANI) January 14, 2025