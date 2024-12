मनमोहन सिंह के लिए शहबाज शरीफ से भिड़ गए पाकिस्तानी, गाली दे-देकर उतार दी इज्ज़त

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल, सोनिया समेत कई बड़े सियासी नेता शामिल हुए। मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें दुनिया भर के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इन सबके बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत कर दी कि उनके अपने ही लोगों ने भर-भर कर गालियां देनी शुरू कर दी।

दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ब्रिटिश पीएम के भाई के निधन पर शोक जताया लेकिन मनमोहन सिंह पर नहीं। पाकिस्तानियों को शहबाज की यह हरकत पसंद नहीं आई और उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। शरीफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि प्रधानमंत्री किएर स्टॉर्मर को उनके छोटे भाई के निधन पर संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी प्राथनाएं प्रधान मंत्री स्टार्मर और उनके परिवार के साथ हैं।

I wish to convey my sincere and heartfelt condolences to Prime Minister @Keir_Starmer on the passing of his younger brother. My thoughts and prayers are with Prime Minister Starmer and his family in this difficult hour.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) December 27, 2024