नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पार्थिव शरीर निगम बोध घाट के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर डॉ. सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनमोहन सिंह की पत्नी जब उन्हें अंतिम बार प्रणाम करने आईं तो सबकी नजरे ठहर गई थी। गुरशरण के चेहरे की ख़ामोशी उनका दर्द बता रहा था। सहारा देने के लिए बेटी साथ में खड़ी रहीं।

Former PM Dr. Manmohan Singh’s wife Smt. Gursharan Kaur ji and his daughter pay their last respects to Dr. Manmohan Singh at the AICC Headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/puXdXK8AX1

— Congress (@INCIndia) December 28, 2024