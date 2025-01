वॉर मेमोरियल के सामने नाचती दिखीं मुस्लिम लड़कियां, ईरान सरकार ने दी रूह कांपने वाली सजा

नई दिल्ली: आजकल लोग कहीं न कहीं डांस करके रील बनाने लगते हैं. कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ईरान में डांस करके रील बना रही दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. ईरान के कानून के मुताबिक अब उन्हें कोड़े मारने की सजा दी जाएगी.

वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़कियां डांस कर रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों किशोरी हैं. उन पर कथित तौर पर तेहरान में सेक्रेड डिफेंस वॉर मेमोरियल में डांसिंग रील बनाने का आरोप है. यह स्मारक 1980 और 1982 के बीच ईरान-इराक युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि है. ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि लड़कियों के कपड़े ‘अनुचित’ थे और दोनों लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं.

ईरानी कानून में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से डांस प्रतिबंधित है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों लड़कियों को क्या सजा दी जाएगी, लेकिन ईरानी दंड संहिता की धारा 637 के अनुसार सार्वजनिक रूप से डांस करना अपराध माना जाता है, चाहे वह महिला करे या पुरुष। अपराधी को कोड़े मारने की सजा दी जा सकती है। कानून के अनुसार, सजा 99 कोड़े हो सकती है।

The mullahs 🇮🇷 arrested these two girls. Why? Because they were dancing. ایرانیان دوباره خواهند رقصید pic.twitter.com/lbNP8gDxao

