नई दिल्ली। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गीर्ट विल्‍डर्स अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। गीर्ट विल्‍डर्स की फैन फॉलोइंग भारत में भी है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेता नूपुर शर्मा का समर्थन दिया था। अब उन्होंने एक बार फिर से इस्लाम पर सवाल उठाया है।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गीर्ट विल्‍डर्स ने कहा है कि मुझे पागल और बीमार इस्लामवादियों की परवाह नहीं है। पता नहीं ये लोग मुझे क्या भेजते रहते हैं। हमेशा मारने की धमकी देते रहते हैं। मैं धरती पर अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे पैगंबर मुहम्मद की आलोचना करता रहूंगा। तुम्हारा सो कॉल्ड पैगंबर मुझे चुप नहीं करा सकता। मैं आजादी और स्वतंत्रता के लिए खड़ा रहूँगा।

I don’t care, you crazy and sick Islamists, what you send me and how many times you threaten to kill me, I will keep criticizing totalitarian #Islam and your so called prophet #Muhammad until my last breath on earth, because #freedom and #liberty is what I stand for! pic.twitter.com/w84mRfmolZ

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 3, 2025