नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सीजन की पहली बर्फबारी के बाद श्रीनगर-जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक्ड हो गया है. इसके चलते अनंतनाग में 2000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं. श्रीनगर-लेह हाईवे और मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है. आइए आगे जानते हैं बर्फबारी के कारण कितनी मुश्किलें बढ़ीं.

पिछले शुक्रवार को श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा के मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खराब मौसम से खुद को बचाने और सतर्क रहने को कहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है. हाईवे पर फंसे पर्यटकों और उनके वाहनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं. भारी वाहनों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन हल्के और पर्यटक वाहनों को निकालकर सुरक्षित उनके घरों तक भेजा जाएगा.

IMD के मुताबिक, 29 से 31 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं 1 से 5 जनवरी के बीच कश्मीर में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड में आईएमडी ने शनिवार को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर और भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है. खराब मौसम को देखते हुए चमोली के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और आंगनबाडी केंद्रों को बंद रखने की घोषणा की गई है. हिमाचल प्रदेश के 6 पहाड़ी जिलों में बीते शुक्रवार को भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई.

#WATCH | Latest visuals from Srinagar as the city recorded the first snowfall of the season, marking the arrival of winter in Jammu & Kashmir’s summer capital pic.twitter.com/Hr8tzoBDtK

— ANI (@ANI) December 27, 2024