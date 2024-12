राहुल गांधी देशद्रोही व गद्दार क्यों, ऐसा उन्होंने क्या किया कि टूट गया आसमां?

नई दिल्ली. भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी पर ऐसा आरोप लगाया कि जो सुना वह सन्न रह गया. पार्टी के प्रवक्ता और लोकसभा सदस्य संबित पात्रा ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और दो टूक कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गद्दार व देशद्रोही हैं. भाजपा के आरोपों पर कांग्रेक आग बबूला हो गई और उसने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली. आखिर क्या है ये पूरा मामला और भाजपा सांसद ने ये बात क्यों कही कि राहुल को देशद्रोही व गद्दार कहने में न तो कोई डर है और न ही कोई झिझक. हम आपको पूरा विवाद बताते हैं जिसको लेकर कांग्रेस व भाजपा में गहरा विवाद है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भाजपा का अडानी से लेकर भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई तक गहरा मतभेद है. इसको लेकर दोनों दलों में सड़क से संसद तक संग्राम होता रहता है. राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम सीधे पीएम मोदी से जोड़ते हैं. कहते हैं कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में अडानी का उद्योग धंधा फल फूल रहा है. सरकार उनकी तरफदारी करती है लेकिन हालिया विवाद 2 दिसंबर को एक फ्रांसीसी अखबार मीडियापार्ट में प्रकाशित रिपोर्ट ‘द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जाइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट’ को लेकर हो रहा है.

4- In July 2022, OCCRP claimed that a completely legal proceeding against Rahul Gandhi was politically motivated and sparked “nationwide” protests, which was far from reality.

Why did OCCRP go out of its way to defend Rahul Gandhi? pic.twitter.com/Yc8uCI1RkG

— BJP (@BJP4India) December 5, 2024