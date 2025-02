दिल्ली-NCR में तड़के आया भारी भूकंप: कांप उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग

नई दिल्ली.दिल्ली-NCR में तड़के बहुत जोरदार भूकंप आया. भूकंप सुबह 5.36 बजे आया, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है. इसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है, इसीलिए तेज झटके महसूस हुए. 5-10 सेकंड लगे भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारते कांपने लगी और खिड़कियों से आवाजें आने लगी. दिल्ली-एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा बना रहता है.

#WATCH | An earthquake with a magnitude of 4.0 jolts the national capital and surrounding areas | At New Delhi railway station, a vendor Anish says, “Everything was shaking…customers started screaming…” pic.twitter.com/cSgt2BZaS5

— ANI (@ANI) February 17, 2025