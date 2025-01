प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ जा रही दो ट्रेनों पर पथराव की खबर सामने आई है। देर रात ट्रेन पर पथराव किए गए और तोड़फोड़ की गई। ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी। यात्रियों ने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए थे। झांसी से प्रयागराज जा रही पैसेंजर ट्रेन और अंबेडकर नगर- प्रयागराज एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है।

झांसी स्टेशन से 11048 झांसी-प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन रात में खुली थी। यह हरपालपुर स्टेशन पर पहुंची तो अंदर अधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों ने दरवाजे बंद कर लिए। बाहर से लोगों ने जब चढ़ने की कोशिश की तो गेट बंद देखकर धक्का मारना शुरू कर दिया। जब गेट नहीं खुला तो पत्थर बरसाने लगे। पथराव के बाद अंदर चीख-पुकार मच गई। अंदर बैठे बच्चे सहम गए। कुछ यात्रियों ने खिड़की बंद करने की कोशिश की। करीब 10 मिनट तक ट्रेन पर पत्थर फेंके गए।

