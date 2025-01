इस्लाम और ईसाई धर्म पर ये क्या बोल बैठी यह अभिनेत्री, मंदिरों पर हो रहा अत्याचार, क्या होगा बवाल!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी भी सनातन धर्म संसद पहुंचीं. मथुरा सांसद ने इस दौरान कहा- आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में बुरा-भला कहते हैं. वे सनातनियों के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. जो हो रहा है उसे ख़त्म करने के लिए यहां मौजूद हमारे संत सनातन की बात कर रहे हैं.

सांसद ने कहा कि सनातन दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, चाहे वह मुस्लिम हो या ईसाई। क्या इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसा करते हैं? नहीं करता. आज हमारी साझी विरासत ख़तरे में है, आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिरों पर अत्याचार हो रहे हैं, गौशालाओं में समस्याएँ पैदा की जा रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए।

#WATCH | At the Sanatana Dharma Sansad, led by Devkinandan Thakurji Maharaj at the #MahaKumbh2025 in Prayagraj, UP, BJP MP Hema Malini says “Nowadays there are some ignorant people who speak ill of our Sanatana. They say some wrong things about Sanatanis. What happened in… pic.twitter.com/Men6SmVvEl

