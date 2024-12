नई दिल्लीः संभल में जामा मस्जिद क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली चोरी के मामले भी सामने आए। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सुबह टीम मस्जिद क्षेत्र में लाउडस्पीकर की जांच करने पहुंची थी। जांच के दौरान बिजली चोरी के कई मामले सामने आए। बताया कि 15-20 घरों और धार्मिक स्थलों में बिजली चोरी हो रही थी। टीम जब एक मस्जिद में पहुंची तो वहां 59 पंखे, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 25-30 लाइट प्वाइंट मिले। वहां का मीटर बंद था।

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि बिजली चोरी की जांच के दौरान टीम को स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दीपा सराय जैसे इलाकों में ज्यादातर घरों में बिजली चोरी हो रही है। जब हमारी टीम निरीक्षण के लिए गई तो कई बार हमारे साथ मारपीट भी की गई। अब प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) केके बिश्नोई ने बताया कि दो महीने पहले बिजली विभाग ने उन इलाकों की सूचना दी थी, जहां उनके अधिकारियों पर हमला हो रहा था।

टीमों पर तिमारदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर इलाहा और हिंदूपुरा खेड़ा जैसे इलाकों में हमला किया गया था। अब इन इलाकों में दो प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तक बिजली चोरी के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: Dr Rajender Pensiya, District Magistrate says, “In the morning, a checking campaign was to be conducted regarding loudspeakers. It was seen that electricity theft is happening here in large numbers. Electricity theft has been found in about 15 to… pic.twitter.com/wWhwsZ3x2T

