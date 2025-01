जयपुर में बस कंडक्टर ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर को जड़ा तमाचा, वीडियो वायरल

जयपुर: राजस्थान के जयपुर में लो फ्लोर बस में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और बस कंडक्टर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं अब इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना 10 जनवरी को हुई, जब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरएल मीणा जयपुर से कानोता जा रहे थे।

मामला तब शुरू हुआ जब बस निर्धारित स्टैंड पर न रुकते हुए अगले स्टैंड नायला पहुंच गई। आरएल मीणा ने बस से उतरने का प्रयास किया, तो कंडक्टर घनश्याम ने 10 रुपये अतिरिक्त किराया मांगा। इस पर आरएल मीणा ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें उनके निर्धारित स्टेशन पर क्यों नहीं उतारा गया। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी।

Jaipur, Rajasthan

75 years old Retired IAS Officer RL Meena Vs Bus Conductor

Reason of Dispute: Rs. 10 extra fare.pic.twitter.com/Bc2ablqpx2

