नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। अब तक मुकाबले से बाहर चल रही कांग्रेस अब मैदान में उतरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में दो रैली करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल आज पटपड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो वाल्मीकि मंदिर (Rahul Gandhi In Valmiki Temple)पहुंचे, जहां भगवान से आशीर्वाद लिया।

#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi offers prayers at Valmiki Temple, in Delhi

Rahul Gandhi will hold roadshows in Patparganj & Okhla Assembly constituencies today for #DelhiElections2025 pic.twitter.com/uXl1Il89gH

— ANI (@ANI) January 28, 2025