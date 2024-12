‘मौका मौका, हर बार धोखा’, कांग्रेस ने AAP और बीजेपी के खिलाफ जारी किया नया बुकलेट

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर गई है। बुधवार को कांग्रेस ने आप और बीजेपी के खिलाफ एक बुकलेट जारी की। इस बुकलेट की थीम ‘मौका-मौका हर बार धोखा’ है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अजय माकन ने इस बुकलेट का विमोचन किया।

#WATCH | Delhi Congress president Devendra Yadav, party leader Ajay Maken and others release ‘Mauka Mauka Har Baar Dhokha’ booklet against BJP and AAP Govt in Delhi. pic.twitter.com/I8mA0MUS6F

— ANI (@ANI) December 25, 2024