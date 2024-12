प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को वोट देते है आतंकवादी, इस BJP नेता ने किया पर्दाफाश!

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. वहीं उन्होंने एक बार फिर केरल को लेकर बयान दिया है. राणे ने दावा किया कि हमारे पास जानकारी है कि जिन लोगों ने चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा का समर्थन किया और उनके लिए काम किया, वे देशद्रोही हैं।

बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, “देश के खिलाफ काम करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वायनाड में उनके (कांग्रेस) साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था. अगर कोई हमारे देश के खिलाफ बात करता है तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए. अगर कोई पाकिस्तानी झंडा फहराता है तो क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? राणे ने यह भी कहा कि केरल हमारे देश का हिस्सा है और अगर कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है या केरल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करता है, तो हमें इसके बारे में बोलना होगा। केरल हमारा है और हमारा ही रहेगा। भविष्य में 2017 में केरल बनेगा” भगवाधारी’, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है.

#WATCH | Pune: Maharashtra Minister and BJP leader Nitesh Rane, says, “Those who supported and worked for Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra in the elections are anti-national. We have this information…All India Muslim League who worked against the nation had worked… pic.twitter.com/MWM7XSaO9m

— ANI (@ANI) December 31, 2024