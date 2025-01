Jammu-Kashmir दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ट्रायल हुआ पूरा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रियासी जिले में स्थित चेनाब ब्रिज से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (UCBRL) परियोजना का हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। पिछले सप्ताह इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ट्रायल कटरा बडगाम रेलवे ट्रैक पर किया गया, जिसमें कुल 18 डिब्बों वाली इस वंदे भारत ट्रेन ने अपनी दक्षता साबित की।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन प्रयासों में चेनाब ब्रिज से वंदे भारत ट्रेन का गुजरना रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

इस वंदे भारत ट्रेन को ‘कश्मीर स्पेशल’ के रूप में तैयार किया गया है। कश्मीर के अनुकूल मौसम को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। यह ट्रेन यात्रियों को न केवल बेहतर सफर प्रदान करेगी, बल्कि उनका यात्रा अनुभव भी बेहतर बनाएगी। ट्रेन की शुरूआत से कटरा से बनिहाल की दूरी महज 90 मिनट में तय की जा सकेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे कश्मीर घाटी के लोगों को समर्पित किया जाएगा। ट्रेन की यात्रा के दौरान यात्री कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकेंगे। यह ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरेगी।

VIDEO | Jammu and Kashmir: A Vande Bharat train crosses through the world’s highest railway bridge, Chenab Bridge in Reasi. The bridge falls on Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL).#JammuAndKashmir #ChenabBridge pic.twitter.com/KONhE2PDLD

— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2025