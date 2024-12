हिमाचल में हो रही भारी बर्फबारी, अटल टनल के पास 1000 गाड़ियां रास्ते में फंसी

शिमला: क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बर्फबारी के बीच जहां सैलानी इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं. वहीं प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अटल सुरंग के आसपास तापमान माइनस में होने और सड़क पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियां बीच में ही फंस गई.

शनिवार शाम बर्फबारी शुरू होते ही बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली की ओर रवाना हुए। हालांकि बर्फबारी के चलते अटल सुरंग के दोनों छोर पर सड़कें फिसलन भरी हो गईं। इस परिणाम ये हुआ कि करीब 1000 गाड़ियां साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल के बीच फंस गईं। पुलिस और प्रशासन ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का काम किया। हालांकि, बर्फबारी में गाड़ी चलाने का अनुभव न होने के कारण बाहरी राज्यों के पर्यटकों को गाड़ियों को नियंत्रित करने में मुश्किलें हुईं। बता दें मनाली से सोलांग नाला तक कई स्थानों पर गाड़ियां फिसल रही हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ। प्रशासन ने बर्फ हटाने और गाड़ियों को सुरक्षित निकालने के लिए सड़क पर रास्ता बनाने का प्रयास किया। रेस्क्यू अभियान में गाड़ियों को धीरे-धीरे मनाली की ओर भेजा गया।

As season’s heavy snowfall, more than 1000 vehicles have been stuck from solang Nallah to #Ataltunnel. DSP, SDM and SHO Manali on the ground with police team… Rescue operation is going on .. 700 vehicles have been evacuated. #Manali #HimachalPradesh @himachalpolice pic.twitter.com/kzfo7Sfebj

— Aman Bhardwaj (@AmanBhardwajCHD) December 23, 2024